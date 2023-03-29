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09:33, 29 марта 2023Наука и техника

В России начались учения с комплексами «Ярс»

РИА Новости: в России начались командно-штабные учения РВСН с комплексами «Ярс»

Фото: Комсомольская Правда / Globallookpress.com

В Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) начали командно-штабные учения с комплексами «Ярс». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

По информации ведомства, всего в учениях задействовано более трех тысяч военнослужащих и около 300 единиц техники. «В соответствии с планом подготовки Ракетных войск стратегического назначения на 2023 год, комиссией командования РВСН проводится контрольная комплексная проверка Омского ракетного объединения с проведением командно-штабного учения с Новосибирским ракетным соединением, оснащенным подвижными грунтовыми ракетными комплексами», — отметили в сообщении.

В ходе учений «Ярсы» проведут маневры в трех регионах России. Комиссия командования проверит слаженность действий военнослужащих. Также РВСН совсестно с войсками Центрального военного округа и ВКС отработают маскировку комплексов и противодействие современным средствам воздушной разведки.

В начале февраля Минобороны сообщило, что подвижные грунтовые ракетные комплексы (ПГРК) «Ярс» вышли на маршруты боевого патрулирования под Барнаулом. Протяженность маршрута, по которому происходит движение ПГРК, составляет около 100 километров.

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Андрей Ставицкий
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