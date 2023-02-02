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09:34, 2 февраля 2023Наука и техника

Российские «Ярсы» вышли на маршруты боевого патрулирования

Минобороны: «Ярсы» вышли на маршруты боевого патрулирования под Барнаулом

Кадр: Telegram-канал Минобороны России

В Барнаульском ракетном соединении вышли на маршруты боевого патрулирования подвижные грунтовые ракетные комплексы (ПГРК) «Ярс». Об этом в своем Telegram-канале сообщает Минобороны России.

Отмечается, что таким образом военные отрабатывают поставленные задачи, включая интенсивное маневрирование на маршрутах боевого патрулирования в темное время суток, а также решают вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группировкам. Общая протяженность маршрута, по которому происходит движение ПГРК, составляет около 100 километров.

«Плановые мероприятия позволяют проверить готовность личного состава, а также вооружения и военной техники к длительному несению дежурства на маршрутах боевого патрулирования», — говорится в сообщении военного ведомства.

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23 января 2023

В январе Минобороны России сообщило, что в Бологовском ракетном соединении (Тверская область) ПГРК вывели на маршруты боевого патрулирования.

В декабре командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев сообщил, что РВСН завершат переоснащение на мобильные комплексы «Ярс» в 2023 году.

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Иван Потапов
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