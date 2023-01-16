«Ярсы» вывели на боевое патрулирование в центре России

Пусковые установки комплекса «Ярс» вывели на боевое патрулирование в Тверской области

Пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) «Ярс» вывели на маршруты боевого патрулирования в центре России. Об этом сообщило Минобороны России, передает «Интерфакс».

«В Бологовском ракетном соединении (Тверская область) на маршруты боевого патрулирования выведены автономные пусковые установки ПГРК "Ярс"», — говорится в сообщении.

Как уточнили в военном ведомстве, расчеты комплексов «Ярс» выполнят задачи по совершению марша протяженностью до 100 километров, рассредоточению агрегатов со сменой полевых позиций, а также инженерному оборудованию, организации маскировки и боевого охранения позиций.

Отмечается, что плановые мероприятия боевой подготовки позволяют проверить готовность личного состава, вооружения и техники к длительному дежурству на маршрутах боевого патрулирования.

В декабре командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев сообщил, что РВСН завершат переоснащение на мобильные комплексы «Ярс» в 2023 году.

В том же месяце Минобороны показало загрузку в шахтную пусковую установку второй за два дня межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Ярс».

