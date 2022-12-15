В Козельске загрузили в пусковую установку вторую за два дня МБР «Ярс»

Минобороны России: в Козельске загрузили в пусковую установку вторую за два дня МБР «Ярс»

В Козельске загрузили в шахтную пусковую установку вторую за два дня межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) «Ярс». Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале РИА Новости.

«В Козельском ракетном соединении (Калужская область) провели загрузку очередной межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в шахтную пусковую установку», — сообщили в Минобороны России.

В среду, 14 ноября, в российском военном ведомстве сообщили, что в Козельском соединении Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) загрузили МБР «Ярс» в шахтную пусковую установку. «Родина получит очередной образец ракетно-ядерного оружия, который позволит решать любые поставленные задачи на стратегическом уровне», — заметил тогда командир Козельского ракетного соединения Алексей Соколов.

Соответствующее видео было опубликовано Минобороны России.

Как отметили в британском таблоиде Daily Mail, загрузка межконтинентальной ракеты «Ярс» в шахту является сигналом Западу.