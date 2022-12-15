Установку ракеты «Ярс» в шахту показали на видео

Минобороны России показало кадры загрузки МБР «Ярс» в шахту

Минобороны России показало кадры загрузки межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Ярс» в шахтную пусковую установку. Видео размещено в Telegram-канале ведомства.

На ролике видно, как колесный транспортер везет ракету. По прибытии к военному объекту машина поднимается вертикально на гидравлических упорах, и ракета опускается в шахту, встав на боевое дежурство. Поясняется, что технологические операции из-за огромной сложности длятся несколько часов.

О загрузке «Ярса» в шахту для «решения поставленной задачи» сообщалось 14 декабря. Ракету установили в Козельском ракетном соединении РВСН.

Стратегический ракетный комплекс РС-24 «Ярс» с твердотопливной МБР является модификацией ракетного комплекса «Тополь-М». Ракета РС-24 получила новые средства преодоления противоракетной обороны. «Ярс» обладает дальностью стрельбы в 12 тысяч километров и, по оценке экспертов, может уничтожить «небольшой город».