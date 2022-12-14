В Козельске для «решения поставленной задачи» загрузили МБР в пусковую установку

Минобороны России: в Козельске загрузили МБР «Ярс» в пусковую установку

В Козельском ракетном соединении загрузили межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) «Ярс» в шахтную пусковую установку. Об со ссылкой на Минобороны России сообщает РИА Новости.

Отмечается, что это проведено в преддверии дня Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Постановка ракеты в шахту была произведена с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата. Соответствующая операция длилась несколько часов.

«Важность этой операции заключается в том, что очередная ракета встанет на боевое дежурство в плановые сроки. Родина получит очередной образец ракетно-ядерного оружия, который позволит решать любые поставленные задачи на стратегическом уровне», — заметил командир Козельского ракетного соединения Алексей Соколов.

В октябре министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину, что стратегические ядерные силы страны провели учения по нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар по территории РФ.

Тогда же РИА Новости показало видео с запуском МБР «Ярс».