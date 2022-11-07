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18:23, 7 ноября 2022Наука и техника

В России назвали три преимущества стратегического «Ярса»

Журналист Корнев: ракета «Ярс» может полностью уничтожить небольшой город

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Стратегический ракетный комплекс «Ярс» может полностью уничтожить небольшой город. Преимущества российской ракеты в беседе с «Известиями» отметил редактор портала Militaryrussia Дмитрий Корнев.

Эксперт назвал три особенности ракеты «Ярс». «Первое — в том, что он есть на вооружении в больших количествах. На текущий момент это самый массовый ракетный комплекс в Ракетных войсках стратегического назначения», — сказал журналист.

Вторым преимуществом эксперт назвал наличие мобильной версии «Ярсов». «У них автономная пусковая установка. Ее особенность в том, что она может наносить удар из любой точки маршрута патрулирования. Ей не нужно топопривязанного места пуска», — отметил эксперт.

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Третье преимущество — наличие у ракеты разделяющейся головной части с блоками индивидуального наведения. По его оценке, один «Ярс» может поразить от трех до шести целей. «Точных данных нет, но считается, что это не менее пятисот килотонн. Это очень мощный заряд, который может полностью уничтожить, к примеру, небольшой город», — уточнил специалист.

В ноябре китайское издание Baijiahao призвало Запад отступить из-за российской межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс», которая способна поразить любой уголок мира.

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Иван Потапов
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