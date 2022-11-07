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03:56, 7 ноября 2022Интернет и СМИ

В Китае призвали Запад отступить из-за «невероятной» российской ракеты

Baijiahao: Запад должен отступить из-за российских межконтинентальных ракет «Ярс»

Фото: пресс-служба Минобороны РФ / Global Look Press

Китайское издание Baijiahao призвало Запад отступить из-за российской межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс», которая способна поразить любой уголок мира.

В статье отмечается, что Запад должен «правильно оценить ситуацию и отступить, даже если это будет трудно», поскольку ракета «Ярс» обладает дальностью стрельбы в 12 тысяч километров. Таким образом, из какой бы точки России ее ни запустили, «она способна поразить любой уголок мира».

Кроме того, в материале упоминается еще одна «невероятная способность» ракеты — ее максимальная предельная скорость достигает 14 Махов, поэтому большинство противоракет не смогут зафиксировать даже ее хвостовое пламя.

26 октября стратегические ядерные силы России провели учения по нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар по территории страны. С космодрома Плесецк была запущена межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс». Кроме того, из акватории Баренцева моря с подводной лодки был произведен пуск баллистической ракеты «Синева». В обоих случаях целью стал полигон Кура на Камчатке.

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Марина Совина
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