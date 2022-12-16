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10:07, 16 декабря 2022Наука и техника

РВСН завершат переоснащение на «Ярсы»

Генерал-полковник Каракаев сообщил, что РВСН завершат переоснащение на «Ярсы» в 2023 году

Фото: Dmitriy Fomin / Wikimedia

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) завершат переоснащение на мобильные комплексы «Ярс» в 2023 году. Об этом в интервью «Красной звезде» заявил командующий РВСН, генерал-полковник Сергей Каракаев.

По его словам, уже началось перевооружение Бологовского соединения РВСН, которая находится в Тверской области.

«В будущем году постановкой на боевое дежурство очередного ракетного полка Бологовского соединения ракетные войска стратегического назначения в целом завершат переоснащение мобильной группировки на подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс"», — сказал командующий РВСН.

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Генерал-полковник напомнил, что перевооружение началось с Тейковского ракетного соединения, которое находится в Ивановской области, где в 2009 году на боевое дежурство заступили первые «Ярсы».

В декабре Каракаев сообщил, что второй полк гиперзвуковых ракет «Авангард» заступит на боевое дежурство в субботу, 17 декабря.

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Иван Потапов
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