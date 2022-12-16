Россия поставит на боевое дежурство полк гиперзвуковых ракет «Авангард»

Командующий РВСН Каракаев: второй полк ракет «Авангард» заступит на дежурство 17 декабря

Второй полк гиперзвуковых ракет «Авангард» заступит на боевое дежурство в субботу, 17 декабря. Об этом заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) России генерал-полковник Сергей Каракаев в эфире телеканала «Звезда», передает РИА Новости.

По его словам, это будет приурочено к дню рождения ракетных войск. Генерал также подчеркнул, что ракетные войска стратегического назначения выполняют 60 процентов задач ядерного сдерживания.

18 ноября стало известно, что ракетный полк начали перевооружать на стратегический комплекс «Авангард» с гиперзвуковым планирующим блоком в Оренбургской области.

Как заявлял военный эксперт Алексей Леонков, российский гиперзвуковой блок «Авангард» разработан таким образом, что предсказать траекторию его полета невозможно, как невозможно и создать ракету, способную развить скорость, в несколько десятков раз превышающую скорость звука.