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15:23, 18 ноября 2022Россия

В российском регионе ракетный полк начали перевооружать на «Авангарды»

МО РФ заявило о начале перевооружения ракетного полка на «Авангарды» под Оренбургом
СюжетМинобороны:

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Очередной ракетный полк начали перевооружать на стратегический комплекс «Авангард» с гиперзвуковым планирующим блоком в Оренбургской области. Об этом заявили в Минобороны России, передает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что прибывший в российский регион полк относится к Ясненскому ракетному соединению. Сейчас проводится загрузка ракеты в шахтную пусковую установку, разъяснили в Минобороны.

Инфраструктура позиционного района к постановке на боевое дежурство очередного ракетного полка подготовлена. Помимо сооружений боевого стартового комплекса в нее входят места для подготовки дежурных смен, несения боевого дежурства и отдыха личного состава, добавили в российском военном ведомстве.

«Выполнение запланированных на 2022 год мероприятий по перевооружению РВСН позволит повысить боевые возможности наземной компоненты стратегических ядерных сил по выполнению задач стратегического сдерживания», — подчеркнули в Минобороны.

Ранее сообщалось, что Сибирь до конца года прикроют модернизированными комплексами ПВО С-300ПМ2.

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Анна Щербакова
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