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Сибирь прикроют модернизированными «Фаворитами»

«Известия»: Сибирь прикроют модернизированными комплексами ПВО С-300ПМ2

Фото: .:Ajvol:. / Wikimedia

До конца года Сибирь прикроют модернизированными комплексами противовоздушной обороны (ПВО) С-300ПМ2 «Фаворит», которые позволят защитить территорию от Новосибирска до Иркутска от гиперзвукового и высокоточного оружия. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны России.

«Заменяются системы, у которых истек срок годности. В ближайшее время будет расти внимание к противовоздушной обороне по всем направлением. На Урале и в Сибири большое количество объектов, которые надо прикрывать от разнообразных угроз», — рассказал военный эксперт Василий Кашин.

По мнению экс-замглавкома Военно-воздушных сил по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенанта Айтеча Бижева, в перспективе С-300ПМ2 «Фаворит» смогут защищать Сибирь и от гиперзвукового оружия. «Все, что есть на вооружении вероятного противника, — им все по зубам. В том числе аэробаллистические цели на конечном участке полета, а также высокоскоростные цели. Хотя гиперзвуковых систем у вероятного противника пока нет, но системы ПВО всегда строятся таким образом, чтобы оставался запас», — сказал специалист.

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Также в Сибири развертываются новейшие зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-СМ».

В июне «Известия» со ссылкой на Министерство обороны России сообщили, что российские военные используют улучшенные зенитные ракетные системы С-300ПМ2 «Фаворит».

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Иван Потапов
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