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В России рассказали о модернизации системы «Фаворит»

Российский военный сказал, что в ЗРС С-300ПМ2 увеличилась чувствительность по цели

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российские военные используют улучшенные зенитные ракетные системы (ЗРС) С-300ПМ2 «Фаворит». Командир зенитно-ракетного дивизиона рассказал о модернизации ЗРС. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Министерство обороны России.

«В этой модификации выгодно увеличилась чувствительность по цели. Это все связано с модификацией, модернизацией, установкой новых СВЧ приборов. Машину вычислительную абсолютно поменяли. Рабочие места стали для командира и офицера пуска гораздо удобнее. Одновременно до шести целей можем сопровождать и наводить по ним до 12 ракет», — приводит ведомство слова военного.

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Командир дивизиона добавил, что система позволяет сопровождать цели с «нулевой скоростью». Дополнительное оборудование С-300ПМ2 дает возможность сопровождать зависшие вертолеты.

ЗРС С-300ПМ2 является глубокой модернизацией системы С-300. ЗРС «Фаворит» предназначена для поражения самолетов, крылатых ракет, баллистических ракет и других средств воздушного нападения. Дальность границы зоны поражения аэродинамических целей составляет 200 километров.

В январе командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин сообщил, что зенитный ракетный полк ЦВО получит систему С-300ПМ2 в 2022 году.

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Даниил Иринин
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