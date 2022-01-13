Российские военные получат модернизированные зенитные системы С-300ПМ-2

Модернизированные зенитные ракетные системы (ЗРС) С-300ПМ-2 «Фаворит» передадут российским военным до конца 2022 года. Новые системы получит зенитный ракетный полк Центрального военного округа (ЦВО). Об этом сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, передает ТАСС.

«Модернизированные системы противовоздушной обороны С-300ПМ-2 "Фаворит", по своим боевым характеристикам сопоставимые с С-400 "Триумф", усилят боевые возможности по прикрытию воздушного пространства в Восточной Сибири», — отметил командующий войсками ЦВО.

Лапин подчеркнул, что модернизированная система С-300ПМ-2 отличается от прошлых версий увеличенной дальностью обнаружения и поражения целей. Система может наводить большее число ракет одновременно, что позволяет атаковать большее число целей.

В пресс-службе ЦВО сообщили, что С-300ПМ-2 отличается от базовой версии комплекса С-300 повышенной помехоустойчивостью. Система получила новую радиолокационную станцию, командный пункт, станцию наведения и новые ракеты.

Ранее издание 19FortyFive назвало пять главных смертоносных образцов вооружения России. В публикации отметили зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф».