Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Российские военные получат модернизированные зенитные системы С-300ПМ-2

Зенитный полк ЦВО получит модернизированные ЗРС С-300ПМ-2 «Фаворит» в 2022 году

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Модернизированные зенитные ракетные системы (ЗРС) С-300ПМ-2 «Фаворит» передадут российским военным до конца 2022 года. Новые системы получит зенитный ракетный полк Центрального военного округа (ЦВО). Об этом сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, передает ТАСС.

«Модернизированные системы противовоздушной обороны С-300ПМ-2 "Фаворит", по своим боевым характеристикам сопоставимые с С-400 "Триумф", усилят боевые возможности по прикрытию воздушного пространства в Восточной Сибири», — отметил командующий войсками ЦВО.

Материалы по теме:
Летающая смерть США создают уничтожителя С-400 «Триумф». Чем ответит Россия?
Летающая смертьСША создают уничтожителя С-400 «Триумф». Чем ответит Россия?
28 августа
Гиперзвуковая гонка. Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
Гиперзвуковая гонка.Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
24 декабря

Лапин подчеркнул, что модернизированная система С-300ПМ-2 отличается от прошлых версий увеличенной дальностью обнаружения и поражения целей. Система может наводить большее число ракет одновременно, что позволяет атаковать большее число целей.

В пресс-службе ЦВО сообщили, что С-300ПМ-2 отличается от базовой версии комплекса С-300 повышенной помехоустойчивостью. Система получила новую радиолокационную станцию, командный пункт, станцию наведения и новые ракеты.

Ранее издание 19FortyFive назвало пять главных смертоносных образцов вооружения России. В публикации отметили зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
В Польше рассказали о «дьявольском плане» США против России
В российском городе более 100 школ эвакуировали из-за сообщений с угрозами
Прошедшая ночь стала самой морозной в Москве с начала года
Жулин пожаловался на нехватку денег
Подполковник ФСО отверг обвинения во взятках на 20 миллионов рублей
Демонстранты попытались ворваться в здание парламента Австралии в ходе протестов
Россияне поставили колоссальный рекорд на любимом курорте богачей
В каннабисе обнаружили блокирующие коронавирус соединения
На Дальнем Востоке выявили первый случай инфицирования омикрон-штаммом
Россиянин предстанет перед судом за убийство брата из-за татуировок
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter