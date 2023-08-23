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20:30, 23 августа 2023Наука и техника

В России разработают «пиротехнический автомобиль» для перевозки бомб

ВНИИ ГОЧС разработает бронемашину для перевозки неразорвавшихся бомб и фугасов

Фото: РИА Новости

Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) разрабатывают специальный бронеавтомобиль повышенной проходимости для перевозки неразорвавшихся авиационных бомб и фугасов. Об этом заместитель начальника института Владимир Мошков рассказал РИА Новости.

Мошков отметил, что практика работы реагирующих подразделений указывает на необходимость наличия бронированного транспортного средства повышенной проходимости для доставки робототехнических комплексов и транспортировки неразорвавшихся боеприпасов по пересеченной местности.

«Сегодня ученые института разрабатывают технические требования на создание специального автомобиля для транспортировки авиационных бомб, фугасов и других неразорвавшихся боеприпасов. Условное название — "пиротехнический автомобиль"», — сказал он.

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Мошков добавил, что работу планируют завершить в 2023 году. Представитель института уточнил, что специальный автомобиль также должен быть оснащен лебедкой для эвакуации застрявших или поврежденных робототехнических комплексов и краном-манипулятором.

Ранее первый заместитель генерального директора «Ростеха» Владимир Артяков сообщил, что Научно-производственная организация «Высокоточные комплексы» направит в новые регионы России роботов-саперов МГР-4 «Шмель». Машина гуманитарного разминирования предназначена для очистки территорий от противопехотных мин.

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