В России разработали 20 сценариев боевого применения FPV-дронов

Глава ЦКБР: разработано 20 сценариев боевого применения FPV-дронов

Российскими специалистами разработано 20 сценариев боевого применения FPV-дронов. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

«Когда ребята направляются к нам на обучение, от командования поступают четкие задачи — каким сценариям их научить. Например, сопровождению колонн, разведывательной деятельности или же штурмовым действиям в городе», — сказал руководитель.

Кузякин добавил, что наиболее популярным сценарием является «Штурмовые действия в городе». «Вместо того, чтобы выходить на линию стрельбы и колошматить противника, вы спокойно за квартал поднимаете FPV-дроны и не разносите город, как артиллерией, а очень деликатно, стараясь никому не навредить, уничтожаете только боевые расчеты, залетая в окна здания и даже перемещаетесь внутри него», — уточнил глава организации.

Другой сценарий — «Карусель» — используется для поражения живой силы и бронетехники, для чего применяется сразу несколько беспилотников. «Аппараты, оснащенные подвесными боеприпасами, летят в заданную точку по очереди, создавая постоянный конвейер по сбрасыванию снарядов на место нахождения противника», — сказал Кузякин.

В сентябре руководитель сообщил ТАСС, что комплекс «Лодырь» разработки ЦКБР отвлечет системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника во время боевого применения реального FPV-беспилотника.