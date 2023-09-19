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19:09, 19 сентября 2023Наука и техника

Российский «Лодырь» отвлечет системы РЭБ противника

Комплекс «Лодырь» разработки ЦКБР отвлечет системы РЭБ противника

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Комплекс «Лодырь» разработки Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) отвлечет системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника во время боевого применения реального FPV-беспилотника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора организации Дмитрия Кузякина.

«В эфире работа комплекса неотличима от реальной FPV-системы. Несколько таких "Лодырей" надежно прикрывают работу расчета и увеличивают время для безопасного боевого применения», — сказал руководитель.

По его словам, автономные комплексы в ожидании включения могут долго находиться на позиции и дешевы в производстве.

«Мы ведем разработку новых инструментов РЭБ, которые позволят вводить в заблуждение противника уже на стратегическом уровне. Конечно, это не одно изделие, а целый комплекс мероприятий и технического обеспечения», — сказал Кузякин.

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В августе руководитель сообщил, что в ЦКБР разработали FPV-систему для перехвата и уничтожения беспилотников Вооруженных сил Украины.

В июле Кузякин заявил, что российские FPV-дроны линейки «Джокер» получили гибернатор, позволяющий беспилотникам уходить в спящий режим на несколько недель после размещения на атакующей позиции.

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    Иван Потапов
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