Российский «Лодырь» отвлечет системы РЭБ противника

Комплекс «Лодырь» разработки ЦКБР отвлечет системы РЭБ противника

Комплекс «Лодырь» разработки Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) отвлечет системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника во время боевого применения реального FPV-беспилотника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора организации Дмитрия Кузякина.

«В эфире работа комплекса неотличима от реальной FPV-системы. Несколько таких "Лодырей" надежно прикрывают работу расчета и увеличивают время для безопасного боевого применения», — сказал руководитель.

По его словам, автономные комплексы в ожидании включения могут долго находиться на позиции и дешевы в производстве.

«Мы ведем разработку новых инструментов РЭБ, которые позволят вводить в заблуждение противника уже на стратегическом уровне. Конечно, это не одно изделие, а целый комплекс мероприятий и технического обеспечения», — сказал Кузякин.

В августе руководитель сообщил, что в ЦКБР разработали FPV-систему для перехвата и уничтожения беспилотников Вооруженных сил Украины.

В июле Кузякин заявил, что российские FPV-дроны линейки «Джокер» получили гибернатор, позволяющий беспилотникам уходить в спящий режим на несколько недель после размещения на атакующей позиции.