Российский «Ультиматум» получил гибернатор

ЦКБР: российский FPV-дрон «Джокер» получил гибернатор

Российские FPV-дроны линейки «Джокер» получили гибернатор, позволяющий беспилотникам уходить в спящий режим на несколько недель после размещения на атакующей позиции. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

Гибернатор разработан, в частности, для топовой модели линейки «Джокер» — беспилотника «Ультиматум».

«В эфире спящий дрон никак себя не проявляет. Как правило, выбираются господствующие высоты, крыши зданий или других высоких сооружений. Когда придет время, ему не надо преодолевать расстояние для цели. Дрон уже на месте, и все, что ему нужно, — это включиться и атаковать», — сказал руководитель.

По его словам, между включением беспилотника и последующей атакой проходят считаные секунды, а одновременно оператор может вывести из режима гибернации и последовательно применить до 15 дронов.

В мае Кузякин сообщил, что специалисты предприятия разработали универсальную линейку FPV-дронов «Джокер», беспилотники которой отличаются друг от друга массой переносимой полезной нагрузки.