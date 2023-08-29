В России разработали систему для перехвата и уничтожения беспилотников ВСУ

В России разработали FPV-систему для перехвата и уничтожения беспилотников ВСУ

Специалисты российского Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) разработали FPV-систему (first-person view, вид от первого лица) для перехвата и уничтожения беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил генеральный директор центра Дмитрий Кузякин, передает ТАСС.

Дальность действия таких перехватчиков составит семь километров, высота — два километра. Комплекс сможет поражать цели, летящие низко, практически у самой земли.

В настоящее время система уже прошла серию испытаний на полигоне в Подмосковье, производила боевые стрельбы. Кузякин пояснил, что боеприпас имеет ограниченный радиус поражения и не причинит вреда наземным объектам.

Он добавил, что комплекс является дополнением к системам противовоздушной обороны (ПВО) в качестве инструмента ближнего боя, но не заменяет их. В дальнейшем, по словам гендиректора ЦКБР, перехватчик будет автоматизирован, но ручной режим сохранится.

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