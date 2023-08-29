Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:04, 29 августа 2023Наука и техника

В России разработали систему для перехвата и уничтожения беспилотников ВСУ

В России разработали FPV-систему для перехвата и уничтожения беспилотников ВСУ

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Специалисты российского Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) разработали FPV-систему (first-person view, вид от первого лица) для перехвата и уничтожения беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил генеральный директор центра Дмитрий Кузякин, передает ТАСС.

Дальность действия таких перехватчиков составит семь километров, высота — два километра. Комплекс сможет поражать цели, летящие низко, практически у самой земли.

В настоящее время система уже прошла серию испытаний на полигоне в Подмосковье, производила боевые стрельбы. Кузякин пояснил, что боеприпас имеет ограниченный радиус поражения и не причинит вреда наземным объектам.

Он добавил, что комплекс является дополнением к системам противовоздушной обороны (ПВО) в качестве инструмента ближнего боя, но не заменяет их. В дальнейшем, по словам гендиректора ЦКБР, перехватчик будет автоматизирован, но ручной режим сохранится.

Ранее сообщалось, что российские специалисты разработали складной разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Ворон-75» из легкого материала — вспененного полипропилена.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны сообщило о пресечении очередной попытки атаки беспилотников

    Названы возможные задачи F-16 на Украине

    Парень сделал предложение на свадьбе брата и столкнулся с неожиданной реакцией

    В России разработали систему для перехвата и уничтожения беспилотников ВСУ

    В России появится новый завод по производству военных дронов

    У избитой на улице москвички нашли наркотики

    Артиллеристы российского спецназа сорвали попытку контратаки пехоты ВСУ

    Россиянин сходил в «треш-кабак» в Африке и описал его фразой «не для белых»

    Военный политолог предупредил о массовых атаках ВСУ 1 сентября

    Российские вертолеты Ми-35М поразили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости