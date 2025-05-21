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12:02, 21 мая 2025Наука и техника

Перечислена вся уничтоженная российским Supercam S350 западная техника

ТАСС: БПЛА Supercam S350 помог уничтожить десятки образцов западной техники
Иван Потапов
Иван Потапов
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Supercam S350 в ходе специальной военной операции (СВО) помог обнаружить и уничтожить десятки образцов украинской техники западного производства. Соответствующие модели ТАСС в рамках оборонной выставки MILEX 2025, которая с 21 по 24 мая проходит в Минске, перечислила официальный представитель группы компаний (ГК) «Беспилотные системы» Екатерина Згировская.

Среди названных образцов техники — бронетранспортеры Bradley и М-113, буксируемые гаубицы M119 и M777, бронеавтомобили HMMWV (Humvee) и Cobra, зенитные ракетные комплексы Patriot, системы залпового огня High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) и Vampire, артиллерийские установки CAESAR и Paladin и танки РТ-91 Twardy, а также зенитные системы «Бук-М1» и боевые машины пехоты БМП-2.

Згировская добавила, что Supercam S350 также позволил уничтожить склады боеприпасов, опорные и командные пункты.

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Ранее ГК сообщила, что четыре образца дронов из линейки Supercam впервые покажут на оборонной выставке MILEX 2025.

В феврале ТАСС со ссылкой на ГК рассказал, что дрон вертикального взлета и посадки Supercam SX350 может выдавать целеуказания боевым кораблям Военно-морского флота России.

В том же месяце агентству в «Беспилотных системах» рассказали, что длительность полета Supercam SX350 увеличили на 50 процентов.

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