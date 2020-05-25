Стало известно о заговоре королевской семьи против Меган Маркл

Меган Маркл была убеждена, что королевская семья строит против нее заговор. В связи с этим герцогиня Сассекская и ее супруг принц Гарри приняли решение покинуть Великобританию. Об этом в интервью Sunday Times Magazine рассказали друзья пары.

«Я думаю, что она чувствовала себя посторонней с самого начала. Это была не та жизнь, к которой она привыкла, и она хотела уйти», — анонимно рассказал один из собеседников. По его словам, из-за ощущение враждебности она «буквально оказалась в изоляции», когда переехала в загородную резиденцию членов королевской семьи Фрогмор-хаус (Frogmore House) незадолго до рождения сына.

Отъезд герцогов Сассекских был связан с напряженностью внутри королевской семьи, сообщили собеседники издания. Тем не менее после переезда отношения принца Гарри и принца Уильяма улучшились. Один из друзей предположил,что этому могло способствовать заражения их отца принца Чарльза коронавирусом. «Сообщение о плохом самочувствии отца помогло им снова собраться, и теперь общение стало более регулярным. Я не думаю, что все стало замечательно, но однозначно стало лучше», — рассказал он.

Кроме того, герцогиня Сассекская опасалась, что придворные дворца нанесут вред ее репутации из-за ее американского стиля управления.

Ранее в мае сообщалось, что Меган Маркл собирается выпустить биографическую книгу с описанием их жизни с принцем Гарри. «Меган хочет раскрыть всю правду, чтобы объяснить, почему у нее и ее мужа не было другого выхода, кроме как отказаться от королевских привилегий», — объяснил инсайдер.

В апреле источники утверждали, что принц Гарри и Меган Маркл покинули королевскую семью из-за травли со стороны британской желтой прессы. После решения королевская пара объявила, что отказываются от общения с четырьмя британскими таблоидами.

С 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal.

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