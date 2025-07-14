Российский футболист объяснил желание получить норвежское гражданство

Российский вратарь Хайкин заявил, что получит норвежское гражданство ради детей

Российский вратарь норвежского «Буде-Глимт» Никита Хайкин объяснил желание получить норвежское гражданство. Его слова приводит VG.

«Я прожил в Норвегии долгое время и глубоко привязался к этой стране. У меня жена из Норвегии, и я хочу, чтобы мои дети выросли именно здесь», — заявил Хайкин. При этом он допустил, что не останется в Норвегии и сменит место жительства через несколько лет.

В ноябре 2024-го Хайкин заявил о желании получить норвежское гражданство. У футболиста три паспорта: Великобритании, России и Израиля. Он провел пять товарищеских матчей в юношеских и молодежной сборных России. Также вратарь дважды вызывался в основную национальную команду, но не выходил на поле в официальных встречах.

Голкипер выступает за «Буде-Глимт» с 2019 года. Вместе с клубом он четыре раза становился чемпионом Норвегии. Трансферная стоимость россиянина оценивается в два миллиона евро.