Российский футболист захотел сменить гражданство

Российский футболист Хайкин заявил, что хочет получить норвежское гражданство

Российский футболист норвежского «Буде-Глимт» Никита Хайкин захотел сменить гражданство. Его слова приводит NRK.

Хайкин заявил, что хочет получить паспорт Норвегии. «Не по футбольным причинам, а из-за семьи. У меня невеста норвежка, и я планирую остаться здесь. Я бы хотел стать норвежцем, я люблю эту страну», — объяснил он.

У Хайкина есть три паспорта — Великобритании, России и Израиля. Он провел пять товарищеских матчей в юношеских и молодежной сборной России. Также вратарь дважды вызывался в основную национальную команду, но не выходил на поле в официальных встречах.

29-летний выступает за «Буде-Глимт» с 2019 года. Всего в составе норвежского клуба он провел 196 матчей.