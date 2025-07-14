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12:19, 14 июля 2025Россия

Россиянка сломала ключицу жене бойца СВО из-за непрополотой тропинки

Жительница Кургана сломала ключицу жене бойца СВО из-за непрополотой тропинки
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

Жительница Кургана сломала ключицу жене бойца специальной военной операции (СВО) из-за непрополотой тропинки возле дома. Об этом сообщил Telegram-канал «Русская община Zov».

Пострадавшая пояснила, что на нее набросилась соседка. Как утверждает россиянка, женщина схватила ее за волосы, ударила, после чего толкнула на землю. Жена военного упала на плечо и сломала ключицу.

Медики установили пациентке аппарат Илизарова и провели операцию. Ее ждет продолжительный период восстановления.

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Женщина пояснила, что у них с мужем-участником спецоперации нет родственников и друзей в Кургане. За помощью она обратилась к дружинникам. Ее начали консультировать юристы.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области женщина оскорбила родителей участника СВО рядом с его могилой.

Россиянку признали виновной в совершении административного правонарушения. После этого родители военного попросили компенсировать причиненный им моральный вред. Суд удовлетворил их просьбу, а также компенсировал расходы, связанные с рассмотрением дела.

ЖЗЛ
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