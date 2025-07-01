Россиянка оскорбила родителей бойца СВО рядом с его могилой и поплатилась

Под Волгоградом женщина оскорбила родителей бойца СВО рядом с его могилой

В Волгоградской области женщина оскорбила родителей участника специальной военной операции (СВО), которые пришли на могилу к сыну. Об этом сообщает пресс-служба судов региона в Telegram.

Там указали, что россиянка в грубой форме высказалась в отношении родителей солдата. Она не реагировала на замечания и просьбы, что судом было истолковано как отсутствие раскаяния.

Женщина была признана виновной в совершении административного правонарушения. После этого родители бойца попросили компенсировать причиненный им моральный вред. Суд удовлетворил их просьбу, а также компенсировал расходы, связанные с рассмотрением дела. Решение вступило в законную силу.

Ранее в Бурятии осквернили могилу участника СВО. На опубликованной фотографии видно замазанное краской лицо военнослужащего на могильной плите. Изображения на могильной плите позволяют говорить о том, что солдат служил в ЧВК «Вагнер».