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18:05, 19 мая 2025Россия

В российском регионе осквернили могилу участника СВО

В Бурятии неизвестные залили краской камень на могиле бойца СВО
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Бурятии неизвестные осквернили могилу участника специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает сайт intpol.ru.

На опубликованной им фотографии видно замазанное краской лицо военнослужащего на могильной плите. На ней также указана дата смерти бойца — 16 января 2023 года. Также на гранитной плите изображены, предположительно, полученные солдатом награды — орден Мужества и медаль, похожая на награду ЧВК «Вагнер».

Расследованием инцидента и установлением личностей причастных занимаются сотрудники МВД России.

Ранее кладбище с могилами бойцов СВО было осквернено в Ессентуках. Глава города Владимир Крутников назвал случившееся актом вопиющего вандализма и пообещал, что злоумышленники понесут наказание за свои действия.

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