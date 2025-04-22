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11:18, 22 апреля 2025Россия

Глава города России рассказал об акте «вопиющего вандализма» с могилами бойцов СВО

В Ессентуках осквернили кладбище, там похоронены бойцы СВО
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Ессентуках неизвестные осквернили кладбище с могилами бойцов специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил глава города Владимир Крутников в Telegram.

Крутников назвал случившееся актом «вопиющего вандализма». При этом конкретных данных о возможных повреждениях или нарушении порядка на могилах он не привел.

«Злоумышленники будут найдены и наказаны», — пообещал глава города. Он также сообщил о закупке камер, которые должны будут отслеживать обстановку на кладбище.

Ранее в Курской области мужчина сорвал флаг с могилы бойца СВО и попал на видео. Свой поступок мужчина после задержания объяснил нахождением в состоянии измененного сознания.

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