Глава города России рассказал об акте «вопиющего вандализма» с могилами бойцов СВО

В Ессентуках осквернили кладбище, там похоронены бойцы СВО

В Ессентуках неизвестные осквернили кладбище с могилами бойцов специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил глава города Владимир Крутников в Telegram.

Крутников назвал случившееся актом «вопиющего вандализма». При этом конкретных данных о возможных повреждениях или нарушении порядка на могилах он не привел.

«Злоумышленники будут найдены и наказаны», — пообещал глава города. Он также сообщил о закупке камер, которые должны будут отслеживать обстановку на кладбище.

Ранее в Курской области мужчина сорвал флаг с могилы бойца СВО и попал на видео. Свой поступок мужчина после задержания объяснил нахождением в состоянии измененного сознания.