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10:50, 3 апреля 2025Россия

В российском городе мужчина сорвал флаг с могилы бойца СВО и попал на видео

В Курчатове Курской области мужчина сорвал флаг с могилы участника СВО
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В Курчатове Курской области мужчина сорвал флаг с могилы участника специальной военной операции (СВО) на местном кладбище. Видео инцидента опубликовало региональное управление МВД в Telegram.

На кадрах видно, как мужчина вытаскивает древко с прикрепленным к нему полотном из земли и ломает, положив на землю.

В ходе проверки полицейские установили причастность к инциденту 26-летнего молодого человека, который приехал в Курчатов в командировку. В квартире, которую он снимал, нашли снятый флаг. Мужчина признался в произошедшем и объяснил свой поступок воздействием алкоголя. Он также принес извинения родным военнослужащего, могилу которого осквернил.

Ранее неизвестные осквернили могилы участников СВО в селе Хороль Приморского края. По словам главы Хорольского муниципального округа Алексея Губайдуллина, преступники повалили много памятников и разбили портреты погребенных. Возбуждено уголовное дело.

ЖЗЛ
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