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04:21, 3 апреля 2025Россия

В российском регионе неизвестные осквернили могилы участников СВО

В селе Хороль Приморского края неизвестные осквернили могилы участников СВО
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Неизвестные осквернили могилы участников специальной военной операции (СВО) и гражданских в селе Хороль Приморского края. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Хорольского муниципального округа Алексей Губайдуллин.

Он подчеркнул, что по данному факту заведено уголовное дело, правоохранительные органы прилагают все усилия для выяснения обстоятельств случившегося.

«Много памятников завалено, разбиты портреты», — добавил Губайдуллин.

Ранее следователи возбудили уголовное дело после обнаружения 37-летнего ветерана СВО без признаков жизни с проломленной головой под мостом в селе Хороль Приморского края. Мужчину нашли 23 марта под мостом в районе улицы Некрасова.

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