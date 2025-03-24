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13:59, 24 марта 2025Силовые структуры

Ветерана СВО нашли с проломленной головой под мостом в российском регионе

В Приморье нашли ветерана СВО с проломленной головой, СК возбудил дело
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения 37-летнего мужчины без признаков жизни с проломленной головой под мостом в селе Хороль Приморского края. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Расследование начато по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Жертвой неизвестных стал ветеран специальной военной операции (СВО), уточняет РИА Новости.

Его нашли 23 марта под мостом в районе улицы Некрасова. На месте происшествия следователи провели осмотр, назначены судебные экспертизы. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и лицо, причастное у преступлению.

Ранее сообщалось, что в Уфе врачи прооперировали участника СВО и нашли в его теле осколок старой монеты.

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