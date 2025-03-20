Российские врачи прооперировали участника СВО и нашли в его теле фрагмент монеты 1972 года

В Уфе врачи достали из тела участника СВО осколок старой монеты

В Уфе врачи прооперировали российского участника специальной военной операции (СВО) на Украине и нашли в его теле осколок старой монеты. Об этом рассказал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин на своей странице «ВКонтакте».

С его слов, военнослужащий поступил с минно-взрывным ранением, которое получил во время артиллерийского обстрела при выполнении боевой задачи. Первую помощь и стационарное лечение боец прошел в военных госпиталях, а затем его направили на удаление осколка в Уфу.

Инородное тело достали. Им, как уточнил Рахматуллин, оказался фрагмент монеты 1972 года. Пациент сейчас находится на амбулаторном лечении, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее в Тюмени участник СВО получил новое сердце. Пересадку провели в областной клинической больнице. Операция продлились десять с половиной часов.