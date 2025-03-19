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10:09, 19 марта 2025Россия

Участник СВО получил новое сердце

В Тюмени участнику СВО пересадили сердце
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

В Тюмени участник специальной военной операции (СВО) получил новое сердце. О проведенной хирургами операции сообщает Ura.ru.

Пересадку провели в областной клинической больнице. Операция продлились десять с половиной часов.

До этого ветеран обратился с жалобами на работу сердца. После того как у него диагностировали миокардит, мужчину начали готовить к пересадке.

Отмечается, что в настоящее время пациент идет на поправку.

Ранее стало известно о другом участнике СВО, который пострадал из-за ошибки врачей. Из-за некачественно проведенной операции военнослужащий больше года проходил с осколком в глазу. Изначально ему был поставлен неверный диагноз.

ЖЗЛ
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