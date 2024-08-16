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18:37, 16 августа 2024Россия

Российский боец СВО больше года проходил с осколком в глазу

Боец СВО из Чувашии больше года проходил с осколком в глазу
Сергей Федоров

Сергей Федоров. Кадр: Telegram-канал «Олег Николаев | Чувашия»

Российский боец специальной военной операции (СВО) на Украине из Чувашии больше года проходил с осколком в глазу. На днях в Чебоксарах ему провели операцию, пишет «Московский комсомолец».

По данным издания, ранение участник СВО получил при взрыве в июле 2023 года, и только несколько недель назад он обратился к медикам, так как у него начало ухудшаться зрение. Дошло до того, что мужчина полностью потерял зрение.

Врачи поставили ему диагноз «травматическая катаракта». Ему назначили операцию, во время которой хирурги нашли в хрусталике глаза металлический осколок. После операции зрение военного восстановилось.

Ранее сообщалось о бойце СВО из Татарстана, который выжил с осколком снаряда в сердце. Хирурги его спасли. Операция длилась 3,5 часа.

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      Елена Торубарова
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