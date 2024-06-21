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11:13, 21 июня 2024Россия

Российский боец СВО выжил с осколком снаряда в сердце

В Татарстане хирурги извлекли осколок снаряда из сердца раненого бойца СВО

Фото: Olga Kononenko / Unsplash

Российский боец СВО выжил с осколком снаряда в сердце — хирурги республиканской клинической больницы Казани провели операцию и извлекли часть боеприпаса, сообщает «Татарстан-24».

По данным издания, осколок размером 4 на 7 миллиметров прошел через ключицу и застрял в сердце 26-летнего военного с позывным Крашер. Как объяснил руководитель военного госпиталя Михаил Бурмистров, молодой человек не умер от кровотечения, поскольку осколок успел разогреться, пролетая на большой скорости, и в сердечной мышце также произошел разогрев «по принципу сварки».

«Ранение оказалось артериальным. Осколок вошел в плечо, но каким-то чудом не повредил дыхательные пути или другие жизненно важные органы», — пояснил Бурмистров.

Операция длилась 3,5 часа. Со слов медиков, пациент находится на пути к полному выздоровлению. Пострадавший, как пишет издание, уже задумывается о возвращении на службу.

Осенью 2023 года в Севастополе врачи и саперы достали из бедра бойца СВО неразорвавшийся боеприпас. Снарядом оказался осколочный гранатометный выстрел длиной 132 миллиметра и массой 350 граммов.

ЖЗЛ
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      Елена Торубарова
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