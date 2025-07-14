Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:25, 14 июля 2025Бывший СССРЭксклюзив

Военный высказался о перспективах наступления России в зоне украинского конфликта

Полковник Матвийчук: Россия продолжает наступление в зоне украинского конфликта
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Россия продолжает решительное наступление в зоне украинского конфликта, у страны есть все силы и средства для решения поставленных задач, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Наша главная задача — выйти к административным границам новых регионов, И мы решительно наступаем по этим направлениям. ЛНР почти полностью находится под нашим контролем, завершается взятие под контроль ДНР», — сказал Матвийчук.

Кроме того, он напомнил о процессе создания буферных зон в Сумской и Черниговской областях. По мнению полковника, буферная зона может распространиться и на Николаев, и, возможно, на Одессу.

«Так что наступление идет серьезное. Россия не идет на перемирие, навязываемое Западом, поэтому мы наблюдаем дипломатическую ругань. Будем прикладывать все материальные силы и средства для решения задач», — заключил военный эксперт.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп мог сказать французскому коллеге Эммануэлю Макрону, что Владимир Путин на Украине хочет «забрать все». Западные издания называли срок в 60 дней, в который Россия предпримет масштабное наступление.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Забрать все». Трамп заявил Макрону, что Путин хочет продолжать наступление на Украине

    В российском регионе лжеполицейские похитили мужчину и ранили его ножом

    В США предрекли Украине новые проблемы с поставкой оружия

    Названа причина смерти режиссера Юрия Мороза

    Выявлен неожиданный эффект экстренной вакцинации

    В России на «пацанско-дворовом» языке высмеяли поведение Трампа

    Оппозиция в Молдавии предложила создать Союзное государство с Россией

    Появились подробности о пропавшем в российском регионе вертолете с людьми

    В Эстонии официально переименовали Русский театр

    Наряд Риты Оры для похода в клуб описали в сети фразой «кастинг для порнофильма»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости