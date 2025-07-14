Полковник Матвийчук: Россия продолжает наступление в зоне украинского конфликта

Россия продолжает решительное наступление в зоне украинского конфликта, у страны есть все силы и средства для решения поставленных задач, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Наша главная задача — выйти к административным границам новых регионов, И мы решительно наступаем по этим направлениям. ЛНР почти полностью находится под нашим контролем, завершается взятие под контроль ДНР», — сказал Матвийчук.

Кроме того, он напомнил о процессе создания буферных зон в Сумской и Черниговской областях. По мнению полковника, буферная зона может распространиться и на Николаев, и, возможно, на Одессу.

«Так что наступление идет серьезное. Россия не идет на перемирие, навязываемое Западом, поэтому мы наблюдаем дипломатическую ругань. Будем прикладывать все материальные силы и средства для решения задач», — заключил военный эксперт.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп мог сказать французскому коллеге Эммануэлю Макрону, что Владимир Путин на Украине хочет «забрать все». Западные издания называли срок в 60 дней, в который Россия предпримет масштабное наступление.