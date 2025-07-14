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12:26, 14 июля 2025Бывший СССР

Военное значение занятой в Запорожской области Малиновки объяснили

Малиновка открывает ВС России выход к флангам у Зеленого Гая и Червоного
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Взятая под контроль Малиновка в Запорожской области открывает российским войскам путь к наступлению на гуляйполевском направлении. Военное значение населенного пункта объяснил Telegram-канал «Воин DV».

«Несмотря на упорное сопротивление, противник понес тяжелое поражение в боях за крупный населенный пункт — заблаговременно подготовленный форпост 2,5 километра по фронту и в глубину», — говорится в публикации.

Отмечается, что занятие Малиновки открывает российским войскам путь к продолжению наступления в Запорожской области с флангов у Зеленого Гая и Червоного.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко зафиксировал проблемы с боеспособностью украинской армии на нескольких участках фронта. Он также сообщил, что за прошедшую неделю Вооруженные силы России улучшили тактические позиции по переднему краю.

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