Малиновка открывает ВС России выход к флангам у Зеленого Гая и Червоного

Взятая под контроль Малиновка в Запорожской области открывает российским войскам путь к наступлению на гуляйполевском направлении. Военное значение населенного пункта объяснил Telegram-канал «Воин DV».

«Несмотря на упорное сопротивление, противник понес тяжелое поражение в боях за крупный населенный пункт — заблаговременно подготовленный форпост 2,5 километра по фронту и в глубину», — говорится в публикации.

Отмечается, что занятие Малиновки открывает российским войскам путь к продолжению наступления в Запорожской области с флангов у Зеленого Гая и Червоного.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко зафиксировал проблемы с боеспособностью украинской армии на нескольких участках фронта. Он также сообщил, что за прошедшую неделю Вооруженные силы России улучшили тактические позиции по переднему краю.