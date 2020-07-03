Принц Гарри и принц Уильям помирились

В последние месяцы отношения между британскими принцами Уильямом и Гарри заметно улучшились. Об этом сообщает Fox News.

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Главный редактор телеканала о королевской семье True Royalty TV Ник Буллен (Nick Bullen) считает, что братья помирились. Его источники, знакомые с Гарри и Уильямом, утверждают, что принцы регулярно общаются и звонят друг другу по Zoom.

«Я думаю, что во время карантина им, как и многим другим семьям, пришлось задуматься о том, что для них действительно важно, — говорит Буллен. — И, по-моему, оба понимают, что их отношения невероятно важны».

По его информации, решение Гарри уйти из королевской семьи обидело Уильяма. На январских переговорах в Сандрингемском дворце, где решалась дальнейшая судьба Гарри, он занимал жесткую позицию и настаивал на том, что его брат должен либо остаться и сохранить свои полномочия в королевской семье, либо уйти и потерять их полностью.

С 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal. В ближайшие 12 месяцев они смогут рассчитывать на помощь отца Гарри, принца Чарльза, который будет оплачивать расходы сына и невестки из личных средств.

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