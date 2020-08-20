Новая прислуга Меган Маркл высмеяла ее манеру общения

Новая прислуга герцогини Сассекской Меган высмеяла ее британскую манеру общения. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на анонимные источники.

«До встречи с принцем Гарри Меган была истинной американкой, — отмечает собеседник издания. — Но после жизни в Великобритании она стала использовать некоторые британские выражения. Ее прислуге забавно наблюдать, как американская знаменитость использует британизмы. Они постоянно слышат, как она говорит: "О, дорогой" своим домочадцам».

По словам анонимного источника, прислуга подшучивает над Маркл и нередко пародирует ее манеру речи.

Новый дом, куда Гарри и Меган переехали в начале июля, располагается в округе Санта-Барбара на расстоянии 153 километров от места, где они жили прежде. В городе, куда они перебрались, нет папарацци, туристов и толп, которые досаждали им в Голливуде.

Ранее принц Чарльз описал герцогиню Сассекскую Меган двумя словами. Он заменил герцогине ее родного отца Томаса, с которым у нее сложились непростые отношения. Маркл рассказывала друзьям, что принц Чарльз поддерживал и оберегал ее, как дочь.

С 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal. В ближайшие месяцы они смогут рассчитывать на помощь отца Гарри, принца Чарльза, который будет оплачивать расходы сына и невестки из личных средств.