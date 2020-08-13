Российский банкир продал принцу Гарри и Меган Маркл особняк в ипотеку

Принц Гарри и Меган Маркл купили особняк в Санта-Барбаре (Калифорния, США) почти за 15 миллионов долларов. Часть суммы, 9,5 миллиона долларов, была взята в ипотеку. Выяснилось, что продавцом выступил российский банкир Сергей Гришин, сообщает Daily Mail.

Информация о сделке была опубликована ранее, однако теперь появились подробности. Особняк площадью почти 1,5 тысячи квадратных метров находится в престижном городе Монтесито и вмещает в себя девять спален, 16 ванных комнат, игровую зону, тренажерный зал, SPA-комплекс и собственный кинотеатр. На территории также имеются теннисный корт, чайный домик, винный погреб, гараж на пять машин и два гостевых дома. В одном из них будет жить мать Меган Маркл — Дория Рэгленд.

Бывший владелец особняка, бизнесмен Сергей Гришин, является совладельцем Росевробанка, венчурным инвестором и партнером Goldman Sachs в проекте Malltech. Он приобрел этот дом в 2009 году более чем за 25 миллионов долларов (свыше 1,8 миллиарда рублей). Несколько лет назад Гришин выставил его на продажу за 34 миллиона долларов (2,5 миллиарда рублей), но позже снизил цену до 15 миллионов долларов.

Супруги взяли в ипотеку сумму в 9,5 миллиона долларов при ежемесячной выплате в 40 тысяч долларов (около 3 миллионов рублей). Также принц Гарри и Меган Маркл должны будут оплачивать налог на недвижимость в размере 68 тысяч долларов (около 5 миллионов рублей) в год и огромные счета за коммунальные услуги. Их стоимость в Санта-Барбаре выше средней по стране на 50 процентов. В сумму входят и счета за охрану от фирмы GDBA, которая работает с Джеффом Безосом, Томом Хэнксом и Мадонной.

Один из источников, близких к королевской семье, отмечает, что с покупкой дома паре помог принц Чарльз. Однако королевская семья отказалась от комментариев. Позже другой источник опроверг информацию о финансовой поддержке супругов со стороны отца Гарри и заявил, что пара наконец чувствует себя полностью независимой. Здесь они намерены остаться и воспитывать сына Арчи.

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