Раскрыто новое место жительства принца Гарри и Меган Маркл

Переехавшие в США британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл с годовалым сыном Арчи обрели новое место жительства — они поселились в особняке одного из богатейших голливудских режиссеров Тайлера Перри. Стоимость недвижимости — 18 миллионов долларов, сообщает Daily Mail.

Согласно раскрытой изданием информации, в построенной в тосканском стиле вилле восемь спален и 12 ванных комнат. Имение расположено в элитном комплексе Beverly Ridge Estates (штат Калифорния) и занимает около 9 гектаров на вершине холма, откуда открывается вид на город Беверли-Хиллз. В сети нет никакой информации о продаже дома, а также о том, сдается ли он в аренду.

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Отмечается, что пара никогда не появлялась на публике в обществе медиамагната Перри. Есть предположения, что они познакомились через общего друга — американскую телеведущую Опру Уинфри. В настоящее время герцог и герцогиня Сассекские работают с ней над документальным фильмом. Перри в прошлом также сотрудничал с ведущей.

После того, как в январе 2020 года Гарри и Меган отказались от королевских титулов, они обосновались в роскошном поместье на канадском острове Ванкувер. Поскольку Канада объявила о намерении закрыть границу в связи с угрозой распространения коронавируса, супруги перебрались в Калифорнию.

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