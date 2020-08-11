Российских хакеров обвинили в краже личных фотографий принца Гарри и Меган Маркл

Российские хакеры украли сотни личных фотографий принца Гарри и Меган Маркл, в том числе фотографии королевы Елизаветы II с их свадьбы, в результате взлома системы безопасности. Об этом сообщает газета Daily Mail со ссылкой на книгу «В поисках свободы» о жизни герцога и герцогини Сассекских, написанную светскими хроникерами Омидом Скоби и Каролин Дюран.

Источник сообщил авторам, что утечка данных стала для пары «тревожным звонком». «12 сентября 2018 года программист из России сумел взломать учетную запись облачного онлайн-хранилища, в которой хранилось более двухсот невиданных ранее фотографий Гарри и Меган, сделанных фотографом Алекси Любомирски (Alexi Lubomirski)», — написали авторы.

Как утверждается в книге, среди фотографий были снимки Гарри, Меган и королевы Елизаветы II, сделанные в день их свадьбы. «Среди украденных изображений были фотографии пары, разделяющей личные моменты во время серии их помолвочных фотографий, а также фото со свадебного приема», — отметили Скоби и Дюран.

Светские хроникеры утверждают, что хакер слил несколько фотографий в Tumblr, однако многие посчитали их подделкой. «Гарри и Меган были встревожены, узнав, что получить их личные файлы так легко», — подытожили они.

Ранее сообщалось, что в книге, которая поступит в продажу во вторник, 11 августа, упоминается совместная поездка принца Гарри и Маркл в Ботсвану, во время которой, по утверждению авторов, принц Гарри восхитился, когда его на тот момент будущая жена сходила в туалет в лесу.

С 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше Королевское Высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal.