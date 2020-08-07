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Меган Маркл расстроила Кейт Миддлтон

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Фото: Globallookpress.com

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон крайне расстроена грядущим выходом книги «В поисках свободы» о жизни Меган Маркл и принца Гарри, написанной светскими хроникерами Омидом Скоби и Каролин Дюран. Об этом сообщает издание The Mirror со ссылкой на источники, близкие к Кенсингтонскому дворцу.

Автор книг о британской королевской семье Колин Кэмпбелл (Colin Campbell) утверждает, что Кейт Миддлтон больше всех в монаршей семье огорчена из-за публикации книги, в создании которой участвовала ее невестка. Кэмпбелл объясняет, что больше всего герцогиню Кембриджскую расстраивают несправедливые, на ее взгляд, обвинения в ее адрес и адрес ее мужа в снобизме и холодности по отношению к Меган Маркл.

В одном из опубликованных заранее отрывков книги сказано, что принц Уильям советовал брату не торопить события. Он сказал принцу Гарри «потратить столько времени, сколько потребуется, чтобы узнать поближе эту девушку». Авторы книги отметили, что герцога Сассекского оскорбило определение «эта девушка» по отношению к его возлюбленной. В то же время Кэмпбелл объясняет, что считает обиду надуманной, а обвинения принца Уильяма в снобизме — пустыми.

Другой биограф королевской семьи, Дункан Ларкомб (Duncan Larcombe) сообщил журналистам, что Кейт Миддлтон и ее супруг «потеряли сон» из-за несправедливых обвинений. В книге также сказано, что герцогиня Кембриджская не пыталась наладить искренние отношения с невестой принца Гарри, и все их общение строилось на «холодной вежливости». Ларкомб объяснил, что Миддлтон довольно замкнутая и молчаливая и тот факт, что она «постоянно не хвалила Меган Маркл, которая ото всех только этого и ждет», не значит, что она не пыталась подружиться с ней.

С 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше Королевское Высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal.

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