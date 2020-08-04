Меган Маркл обвинили в манипулировании принцем Гарри

Королевский эксперт Колин Кэмпбелл (Colin Campbell) обвинила Меган Маркл в манипулировании принцем Гарри. Об этом сообщает The Sun.

По ее словам, Маркл с самого начала плохо влияла на британского принца, играя на слабых сторонах его характера. Кэмпбелл добавила, что герцогиня Сассекская оказывает огромное разрушительное влияние на своего супруга. Эксперт сравнила Меган Маркл с леди Макбет, — персонажем пьесы «Макбет» Уильяма Шекспира — которая довела своего мужа до трагедии.

«Меган понимает, в чем слабые стороны мужа: он очень эмоционален, всегда бежит туда, куда мудрые люди и не стремятся попасть», — отметила Кэмпбелл. Он добавила, что принц Гарри всегда поступает согласно убеждениям супруги, которая уже «заставила» его покинуть семью.

С 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal. В ближайшие месяцы они смогут рассчитывать на помощь отца Гарри, принца Чарльза, который будет оплачивать расходы сына и невестки из личных средств.