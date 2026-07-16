В Индии заявили о стойкости Нью-Дели в отношениях с Россией под давлением Запада

Экс-секретарь МИД Индии Сикри заявил, что страна не поддалась давлению Запада из-за России

Индия не поддалась давлению стран Запада по вопросу отношений с Россией, так как связи с Москвой имеют для Нью-Дели большое значение. Об этом заявил экс-секретарь МИД Индии Раджив Сикри, передает RT.

Сикри сообщил, что западные государства старались помешать Индии в покупке российской нефти и зенитных ракетных комплексов С-400, но добиться этого у них не вышло.

Как отметил бывший дипломат, участие делегаций Индии, России и Китая в похоронах бывшего лидера Ирана Али Хаменеи говорит о том, что «в этом вопросе изолирован как раз Запад». По его словам, многие страны в мире сочувствуют Ирану.

Ранее глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар необычно ответил на связанную с Россией провокацию.