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16:56, 16 июля 2026Мир

В Индии заявили о стойкости Нью-Дели в отношениях с Россией под давлением Запада

Экс-секретарь МИД Индии Сикри заявил, что страна не поддалась давлению Запада из-за России
Анна Харитонова
Анна Харитонова (редактор отдела оперативной информации)
Раджив Сикри

Раджив Сикри. Кадр: The Neon Show / YouTube

Индия не поддалась давлению стран Запада по вопросу отношений с Россией, так как связи с Москвой имеют для Нью-Дели большое значение. Об этом заявил экс-секретарь МИД Индии Раджив Сикри, передает RT.

Сикри сообщил, что западные государства старались помешать Индии в покупке российской нефти и зенитных ракетных комплексов С-400, но добиться этого у них не вышло.

Как отметил бывший дипломат, участие делегаций Индии, России и Китая в похоронах бывшего лидера Ирана Али Хаменеи говорит о том, что «в этом вопросе изолирован как раз Запад». По его словам, многие страны в мире сочувствуют Ирану.

Ранее глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар необычно ответил на связанную с Россией провокацию.

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