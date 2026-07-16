Россиян предупредили о последствиях массового банкротства грузоперевозчиков

«ГрузАвтоТранс»: Рынок грузоперевозок рискуют покинуть до 30 % участников

В России с рынка могут уйти до 30 процентов грузоперевозчиков. Об этом заявил президент Национальной ассоциации грузового транспорта «ГрузАвтоТранс» Владимир Матягин. Его процитировало НСН.

Он пояснил, что в настоящее время серьезно выросла цена покупки или аренды автомобиля. Кроме того, становится все труднее обеспечить гарантированную доставку грузов из-за затрат на горючее.

«Топливо много где отпускают в ограниченном количестве — это сказывается на возможностях», — констатировал он.

Результатом того, что данный рынок потеряет до трети игроков, а также неизбежного удорожания перевозок, по словам Матягина, станет 20-25-процентное повышение цен на товары для потребителей.

Ранее основатель ГК «Маршал» Михаил Белоусов рассказал, что внедрение беспилотных грузовиков в России не сможет полностью заменить дальнобойщиков в ближайшие годы.

Также есть прогнозы, что в 2026 году российский рынок могут покинуть около 10-13 тысяч транспортных компаний.