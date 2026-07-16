Стало известно о предупреждении главы Минобороны Украины перед отставкой

Economist: В разведке Украины предупреждали Федорова, что у него нет шансов на успех

Неназванный высокопоставленный сотрудник разведки предупреждал бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова, что его шансы на успех на этом посту крайне малы. Об этом стало известно из публикации The Economist.

«Сырский — опытный человек, он знает систему гораздо лучше, чем Миша, и перехитрит его», — сказал неназванный чиновник Федорову.

По данным издания, в министерстве к Федорову относились скептически из-за его непопулярной политики. Он отказывал некоторым влиятельным людям в заключении контрактов, провел полный аудит министерства и выявил перерасход средств на сумму в 300 миллиардов гривен (более 520 миллиардов рублей). Это и стало одной из причин его дальнейших проблем и последующей отставки, отмечает редакция газеты.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что проблемы во взаимодействии между Минобороны и Генштабом ВСУ существуют «на разных уровнях» и касаются не только личного конфликта между Федоровым и главкомом Сырским. Он отметил значительные разногласия по вопросам мобилизации и проблем на фронте.