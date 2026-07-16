Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:00, 16 июля 2026Бывший СССР

Стало известно о предупреждении главы Минобороны Украины перед отставкой

Economist: В разведке Украины предупреждали Федорова, что у него нет шансов на успех
Кристина Козлова (редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Неназванный высокопоставленный сотрудник разведки предупреждал бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова, что его шансы на успех на этом посту крайне малы. Об этом стало известно из публикации The Economist.

«Сырский — опытный человек, он знает систему гораздо лучше, чем Миша, и перехитрит его», — сказал неназванный чиновник Федорову.

По данным издания, в министерстве к Федорову относились скептически из-за его непопулярной политики. Он отказывал некоторым влиятельным людям в заключении контрактов, провел полный аудит министерства и выявил перерасход средств на сумму в 300 миллиардов гривен (более 520 миллиардов рублей). Это и стало одной из причин его дальнейших проблем и последующей отставки, отмечает редакция газеты.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что проблемы во взаимодействии между Минобороны и Генштабом ВСУ существуют «на разных уровнях» и касаются не только личного конфликта между Федоровым и главкомом Сырским. Он отметил значительные разногласия по вопросам мобилизации и проблем на фронте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Это мятеж». Уходящий в отставку министр обороны Украины «жестко проехался» по главкому ВСУ, а Зеленского критикуют на Западе
    Журова оценила стойкость МОК в отношении провокаций со стороны европейских стран
    15-летняя школьника расправилась с пятью родственниками
    Работу погранслужбы в России описали фразой «это отпугивает туристов»
    В России отреагировали на избрание нового премьер-министра на Украине
    Путин похвалил семейную ипотеку
    Россиянка получила ожог роговицы из-за косметики и возмутилась реакцией бренда
    Месси высказался о разговорах насчет помощи сборной Аргентины на ЧМ-2026
    Военный эксперт нашел слабое место российского лазерного комплекса «Перун»
    Стало известно о задержании в Армении россиянина
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok