В Раде раскрыли судьбу Федорова

Железняк: С момента формирования правительства Федоров уволен с должности министра обороны

Михаил Федоров уволен с поста министра обороны Украины с момента формирования нового правительства. Об этом заявил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в Telegram-канале.

«Вот такая история: министра иностранных дел нет, министра обороны нет, главы СБУ нет, главы внешней разведки нет», — написал Железняк.

По его словам, на заседании фракции «Слуга народа» сообщили, что ищут кандидатуру на должность главы Минобороны, но не среди бывшего главы МВД Игоря Клименко или Федорова.

Ранее Федоров высказался о необходимости уволить главкома ВСУ Александра Сырского и начальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова. По его словам, это нужно для сокращения преступности в армии.