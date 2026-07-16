На Украине заявили о подготовке проекта подозрения бывшему министру обороны Федорову

Мосийчук: СБУ готовит проект подозрения в отношении бывшего министра обороны Федорова

Служба безопасности Украины (СБУ) готовит проект подозрения в отношении бывшего министра обороны страны Михаила Федорова. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram.

«Следователи СБУ в ускоренном режиме разрабатывают проект подозрения в отношении Мишки Федорова. Информатор — бывший товарищ, партнер и действующий нардеп — Миша Крячко», — написал Мосийчук.

Уточняется, что Федорову могут предъявить подозрение за получение средств от сети мошеннических кол-центров. По информации Мосийчука, речь идет примерно о 70 миллионах долларов (около 5,5 миллиарда рублей).

16 июля отправленный в отставку министр обороны Украины высказался о необходимости уволить главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского и начальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова. По словам Федорова, это нужно для сокращения преступности в армии.