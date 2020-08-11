Меган Маркл сходила в туалет в лесу и удивила принца Гарри

Принц Гарри восхитился, когда Меган Маркл сходила в туалет в лесу во время их первой заграничной поездки. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на книгу «В поисках свободы» о жизни герцога и герцогини Сассекских, написанную светскими хроникерами Омидом Скоби и Каролин Дюран.

В книге, которая поступит в продажу во вторник, 11 августа, упоминается совместная поездка принца Гарри и Маркл в Ботсвану — спустя полтора месяца после их первого свидания в июле 2016 года. Согласно книге, герцога Сассекского приятно удивила приземленность Меган. «В походе она спокойно протирала лицо детскими влажными салфетками и уединялась в лесу, если ей требовалась дамская комната», — уточняют авторы биографии.

В книге, помимо прочего, описаны подробности личной жизни принца Гарри и его жены. Пара познакомилась в компании общих друзей, а уже на следующий день пошла на свидание. После встречи Гарри утверждал, что никогда в жизни не встречал настолько красивой женщины. С первых дней их отношений Меган Маркл мотивировала герцога вести здоровый образ жизни и впоследствии познакомила его с йогой и медитацией.

10 августа сообщалось, что принц Гарри разорвал отношения с другом детства Томом Скиппи Инскипом после того, как тот посоветовал ему не торопиться со свадьбой с Меган Маркл. По словам авторов книги «В поисках свободы», принца Гарри расстроило, что близкий человек отказался его поддержать.

Ранее стало известно, что принц Уильям отговаривал младшего брата от брака. Герцог Кембриджский считал отношения принца Гарри с Маркл несерьезными. С принцем Уильямом соглашалась и его супруга Кейт Миддлтон.

С 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше Королевское Высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal.