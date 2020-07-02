Раскрыто отношение принца Уильяма к женитьбе принца Гарри на Меган Маркл

Принц Уильям отговаривал принца Гарри от женитьбе на актрисе Меган Маркл. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на книгу Энди Тиллетта и Дилана Ховарда «Королевские войны: неизвестные подробности скандального разрыва Гарри и Меган с домом Виндзоров».

Отмечается, что герцог Кембриджский считал отношения младшего брата с Маркл несерьезными. Он утверждал, что актриса не подходящая партия принцу Гарри, пишут авторы. С принцем Уильямом соглашалась и его супруга Кейт Миддлтон.

Ранее британский биограф Роберт Лейси заявил, что разлад между принцем Гарри, герцогом Сассекским, и его братом Уильямом, герцогом Кембриджским, произошел полтора года назад, когда Уильям предостерег младшего брата от стремительно развивающихся отношений с Меган Маркл.

Принц Гарри впервые рассказал о непростых отношениях с Уильямом в прошлом году в документальном фильме «Гарри и Меган: Путешествие по Африке». «Происходит всякое, это неизбежно. Но мы остаемся братьями и всегда ими будем. Однако на данный момент мы идем разными путями», — заявил герцог Сассекский.

С 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше Королевское Высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal.

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